Фракция "Слуги народа" не прекратит работу из-за заражения коронавирусом Руслана Горбенко, - Кравчук

23 марта, 2020, 21:20

Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что фракция не будет прекращать работу из-за обнаруженной у нардепа-"слуги" Руслана Горбенко коронавирусной инфекции

Об этом Кравчук сообщила в Facebook.

"Хочу успокоить всех: фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя делать это будет сложнее. Пройдем тесты на вирус. Если нужно, кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже ограничили круг контактов до минимума, все вопросы, которые можно решить дистанционно, решаются именно так", - сказала Кравчук.

Нардеп отметила, что Горбенко последнее время не ездил за границу и заразиться мог только в Укране.

"Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Надо отметить Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее", - отметила Кравчук.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine