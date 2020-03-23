Фракция "Слуги народа" не прекратит работу из-за заражения коронавирусом Руслана Горбенко, - Кравчук
Об этом Кравчук сообщила в Facebook.
"Хочу успокоить всех: фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя делать это будет сложнее. Пройдем тесты на вирус. Если нужно, кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже ограничили круг контактов до минимума, все вопросы, которые можно решить дистанционно, решаются именно так", - сказала Кравчук.
Нардеп отметила, что Горбенко последнее время не ездил за границу и заразиться мог только в Укране.
"Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Надо отметить Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее", - отметила Кравчук.
- Напомним, ранее сообщалось, что Руслан Горбенко сделал три теста, один из которых оказался положительным.
- Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что у Горбенко подтвердили коронавирус.
- Первым в Верховной Раде коронавирусом заболел нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он также сообщил о заражениисвоей жены.
- После Шахова коронавирус обнаружили еще у одного нардепа из "Доверия" - Сергея Вельможного.
- Нардеп Яна Зинкевич сообщила, что протестированные на коронавирус 18-20 марта нардепы имеют отрицательный результат.
- Алексей Гончаренко сообщил, что коронавирус диагностирован у депутата от фракции ОПЗЖ Александра Лукашева.
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