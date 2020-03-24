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Espreso.tvОбществоУ Хорошковского диагностировали коронавирус, - Рабинович

У Хорошковского диагностировали коронавирус, - Рабинович


фото: golos.ua
У бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского подтвердили инфицирование коронавирусом

Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович в Facebook.

"Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - написал Рабинович.

  • Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что у его коллеги из "Слуги народа" Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавируса COVID-19.
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