У Хорошковского диагностировали коронавирус, - Рабинович
24 марта, 2020, 20:30
У бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского подтвердили инфицирование коронавирусом
Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович в Facebook.
"Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - написал Рабинович.
- Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что у его коллеги из "Слуги народа" Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавируса COVID-19.
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