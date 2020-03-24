Тренер-обладатель Кубка УЕФА заразился коронавирусом

24 марта, 2020, 11:18

Знаменитый турецкий тренер Фатих Терим заявил, что сдал положительный тест на коронавирус

Об этом Терим написал в twitter.

"Результат моего теста на коронавирус, сделанного сегодня, оказался положительным. Я в больнице, в хороших руках. Не переживайте", - написал Терим.

66-летний тренер за свою карьеру возглавлял "Галатасарай" и сборную Турции. Также он известен по работе в итальянских "Милане" и "Фиорентине".

В 2000 году Терим привел "Галатасарай" к победе в Кубке УЕФА.

Сейчас в Турции выявлены 1236 случаев заражения COVID-19. 30 человек умерли.

Напомним, 21 марта бывший президент "Реала" Лоренcо Санс умер в Испании от коронавируса

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