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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Трамп объявил штат Вашингтон зоной большой беды

Коронавирус: Трамп объявил штат Вашингтон зоной большой беды

Президент США Дональд Трамп объявил штат Вашингтон зоной большой беды в связи с эпидемией коронавируса

Как сообщает Голос Америки, Трамп поручил оказать федеральную помощь штата, муниципалитетам и племенной власти в борьбе с коронавируса.

Решение президента позволяет выделить федеральные средства для оказания кризисного консультирования пострадавших во всех районах штата Вашингтон.

Федеральные средства также будут выделяться органам власти и некоторым частным НКО на чрезвычайные защитные меры, включая прямой федеральной помощи.

По последним данным, в США выявлено 35206 случаев заражения коронавирусом, 471 человек умер.

Всего в мире зафиксировано более 336 000 случаев заражения коронавируса. 14641 человек умер, более 98 000 успешно прошли лечение.

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