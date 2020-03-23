Коронавирус: Трамп объявил штат Вашингтон зоной большой беды
Как сообщает Голос Америки, Трамп поручил оказать федеральную помощь штата, муниципалитетам и племенной власти в борьбе с коронавируса.
Решение президента позволяет выделить федеральные средства для оказания кризисного консультирования пострадавших во всех районах штата Вашингтон.
Федеральные средства также будут выделяться органам власти и некоторым частным НКО на чрезвычайные защитные меры, включая прямой федеральной помощи.
По последним данным, в США выявлено 35206 случаев заражения коронавирусом, 471 человек умер.
Всего в мире зафиксировано более 336 000 случаев заражения коронавируса. 14641 человек умер, более 98 000 успешно прошли лечение.
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