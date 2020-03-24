Румыния ввела режим тотального карантина из-за коронавируса
Об этом сообщает Hotnews.
С 25 марта жителям будет разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома.
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За лицами на карантине будет вестись онлайн-наблюдение. Однако президент не уточнил, как именно.
Кроме того, власти решили использовать армию, которая пополнит силы общественного порядка.
"Ограничения вступят в силу с завтрашнего дня", - заявил Йоханнис.
Отметим, сегодня в Румынии подтверждено 186 новых случаев заболеваемости COVID-19 при общей численности 762, зафиксировано 8 смертей.
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