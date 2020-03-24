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Espreso.tvОбществоРумыния ввела режим тотального карантина из-за коронавируса

Румыния ввела режим тотального карантина из-за коронавируса


фото: reuters
Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении режима полного карантина для борьбы с коронавирусом на территории страны

Об этом сообщает Hotnews.

С 25 марта жителям будет разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома.

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За лицами на карантине будет вестись онлайн-наблюдение. Однако президент не уточнил, как именно.

Кроме того, власти решили использовать армию, которая пополнит силы общественного порядка.

"Ограничения вступят в силу с завтрашнего дня", - заявил Йоханнис.

Отметим, сегодня в Румынии подтверждено 186 новых случаев заболеваемости COVID-19 при общей численности 762, зафиксировано 8 смертей.

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