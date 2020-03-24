Стало известно, сколько Месси, Роналду и Неймар заработали за сезон
24 марта, 2020, 14:02
Самым высокооплачиваемым футболистом мира в прошлом сезоне стал аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси
Об этом сообщает France Football.
При анализе учитывались зарплаты игроков, доходы от имиджевых прав и заработанные за прошлый сезон бонусы.
Самым высокооплачиваемым футболистом мира стал Лионель Месси, заработавший за прошлый год 131 млн евро.
Второе место в рейтинге занял португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду - 118 млн евро. Третьим стал бразильский форвард французского ПСЖ Неймар, который заработал 95 млн евро.
- Напомним, 18 марта стало известно, что аргентинский футболист Лионель Месси грозит оставить "Барселону", если клуб не вернет бразильского форварда ПСЖ Неймара.
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