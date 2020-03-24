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Espreso.tvСпортСтало известно, сколько Месси, Роналду и Неймар заработали за сезон

Стало известно, сколько Месси, Роналду и Неймар заработали за сезон


фото: Getty Images
Самым высокооплачиваемым футболистом мира в прошлом сезоне стал аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси

Об этом сообщает France Football.

При анализе учитывались зарплаты игроков, доходы от имиджевых прав и заработанные за прошлый сезон бонусы.

Самым высокооплачиваемым футболистом мира стал Лионель Месси, заработавший за прошлый год 131 млн евро.

Второе место в рейтинге занял португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду - 118 млн евро. Третьим стал бразильский форвард французского ПСЖ Неймар, который заработал 95 млн евро.

  • Напомним, 18 марта стало известно, что аргентинский футболист Лионель Месси грозит оставить "Барселону", если клуб не вернет бразильского форварда ПСЖ Неймара.

 

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