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Espreso.tvОбщество"В окне специально сломана ручка, чтобы я не сбежал": инфицированный коронавирусом на Житомирщине об условиях в больнице

"В окне специально сломана ручка, чтобы я не сбежал": инфицированный коронавирусом на Житомирщине об условиях в больнице

Больной коронавирусом с Житомирщины Вадим рассказал об условиях в больнице Житомира

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV.

"Есть больницы, в которых просто лечатся люди. Я до этого момента не бывал в больницах, потому что я веду здоровый образ жизни. Но я считаю, что люди, которые попадают в инфекционные отделения с подозрением на коронавирус, многие из них психологически и физически находятся на грани между жизнью и смертью, должны находиться в лучших условиях. Когда меня сюда привезли и поместили в палату, и сейчас, я выкладываю термометр было 15 градусов ночью. в окне специально сломана ручка, чтобы я не сбежал. Хоть на окне очень крепкая решетка ", - рассказал Вадим.

Он также отметил, что его охраняют 7-8 полицейских круглосуточно.

"За первую ночь, 15 градусов, тоненькое одеяльце, еще с Советского Союза - я замерз так, что думал, что у меня будет пневмония. Вся цель моих постов - показать правду, в которой может оказаться обычный человек. В первую очередь, я бы хотел поблагодарить персонал, начиная от санитарки, медсестры всегда подходят беспокоятся. У меня прекрасный врач. Я благодарен этим людям, они прекрасно относятся ко мне", - добавил Вадим.

  • Напомним, количество инфицированных коронавирусом увеличилось за сегодня до 97 .

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