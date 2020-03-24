Ляшко: количество инфицированных коронавируса увеличилась за сегодня до 97
24 марта, 2020, 13:36
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что динамика инфицирования коронавируса в Украине увеличивается
Об этом он сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. Динамика увеличивается - имеем сегодня 84 новых случая болезни, еще 13 сегодняшних - это уже 97 случаев", - сказал Ляшко.
- Напомним, председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в области зафиксировано еще 13 случаев заражения коронавирусом.
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