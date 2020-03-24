"Динамо" сильнее "Зенита": Бенито сравнил футбольные чемпионаты Украины и России

24 марта, 2020, 18:19

Новоиспеченный форвард "Динамо" Бенито считает киевлян сильнее питерского "Зенита"

Об этом сообщает Sport Arena.

Бенито считает, что "Динамо" и "Шахтер" сильнее российских топ-клубов.

"Динамо" и "Шахтер" сейчас сильнее российских "Зенита", "Спартака", ЦСКА? Думаю так. Конечно да. Это интересный вопрос, потому что я играл против всех этих клубов. "Зенит" даже забивал в выездном матче. Я могу сказать, что "Динамо" - точно сильнее "Зенита", - признался нигериец.

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"Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, потому что там много клубов одинакового уровня. В Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд. Я пошел в "Динамо", чтобы расти здесь", - признался Бенито.

21-летний нападающий стал игроком киевского "Динамо" в начале января, с тех пор не сыграл ни одного матча за столичный клуб.