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Espreso.tvОбществоPrada сошьет 110 тыс. масок для итальянских врачей

Prada сошьет 110 тыс. масок для итальянских врачей


фото: reuters
Итальянская компания Prada шьет на своей фабрике спецодежду и маски для врачей итальянского региона Тоскана

Об этом сообщается в пресс-релизе Prada Group, передает Укринформ.

"Prada начала производство 80 тыс. единиц медицинской спецодежды и 110 тыс. масок, которые будут предоставлены медицинским работникам по требованию региона Тоскана", - говорится в сообщении.

Бренд начал производство 18 марта, продлится оно до 6 апреля. Ожидается, что будут ежедневные поставки.

Одежда и маски изготавливаются на фабрике Prada в Монтоне (Перуджа).

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