Prada сошьет 110 тыс. масок для итальянских врачей
24 марта, 2020, 16:49
Итальянская компания Prada шьет на своей фабрике спецодежду и маски для врачей итальянского региона Тоскана
Об этом сообщается в пресс-релизе Prada Group, передает Укринформ.
"Prada начала производство 80 тыс. единиц медицинской спецодежды и 110 тыс. масок, которые будут предоставлены медицинским работникам по требованию региона Тоскана", - говорится в сообщении.
Бренд начал производство 18 марта, продлится оно до 6 апреля. Ожидается, что будут ежедневные поставки.
Одежда и маски изготавливаются на фабрике Prada в Монтоне (Перуджа).
- В Италии выписали из больницы так называемого пациента №1, с которого, вероятно, началась вспышка коронавируса Covid-19 в Ломбардии.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-