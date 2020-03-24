Prada сошьет 110 тыс. масок для итальянских врачей

24 марта, 2020, 16:49

Итальянская компания Prada шьет на своей фабрике спецодежду и маски для врачей итальянского региона Тоскана

Об этом сообщается в пресс-релизе Prada Group, передает Укринформ.

"Prada начала производство 80 тыс. единиц медицинской спецодежды и 110 тыс. масок, которые будут предоставлены медицинским работникам по требованию региона Тоскана", - говорится в сообщении.

Бренд начал производство 18 марта, продлится оно до 6 апреля. Ожидается, что будут ежедневные поставки.

Одежда и маски изготавливаются на фабрике Prada в Монтоне (Перуджа).

В Италии выписали из больницы так называемого пациента №1, с которого, вероятно, началась вспышка коронавируса Covid-19 в Ломбардии.