Коронавирус: в Италии выписали из больницы вероятного "пациента №1"
Об этом сообщает ANSA.
"38-летнего мужчину из Кодоньо, который был так называемым пациентом №1 в Италии, в понедельник выписали из больницы Сан-Матео в Павии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина попал в больницу Колоньо 19 февраля. Однако 21-22 февраля был перемещен в крайне тяжелом состоянии в больницу Павии.
9 марта пациент снова начал дышать самостоятельно.
"Мне повезло, оставайтесь дома... От этой болезни возможно выздороветь... Опять самостоятельно дышать - это самая прекрасная вещь в мире", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети.
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По данным сайта Worldometers, по состоянию на 15:42 24 марта, во мире зарегистрировали 395 579 случаев заражения коронавирусом, из которых 103 732 человека выздоровели и 17 234 человека умерли.
В Италии количество больных коронавирусом составляет почти 64 тыс., также зафиксировано более 6 тыс. смертей.
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