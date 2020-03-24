Коронавирус: в Италии выписали из больницы вероятного "пациента №1"

24 марта, 2020, 16:32

В Италии выписали из больницы так называемого пациента №1, с которого, вероятно, началась вспышка коронавируса Covid-19 в Ломбардии

Об этом сообщает ANSA.

"38-летнего мужчину из Кодоньо, который был так называемым пациентом №1 в Италии, в понедельник выписали из больницы Сан-Матео в Павии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина попал в больницу Колоньо 19 февраля. Однако 21-22 февраля был перемещен в крайне тяжелом состоянии в больницу Павии.

9 марта пациент снова начал дышать самостоятельно.

"Мне повезло, оставайтесь дома... От этой болезни возможно выздороветь... Опять самостоятельно дышать - это самая прекрасная вещь в мире", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети.

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По данным сайта Worldometers, по состоянию на 15:42 24 марта, во мире зарегистрировали 395 579 случаев заражения коронавирусом, из которых 103 732 человека выздоровели и 17 234 человека умерли.

В Италии количество больных коронавирусом составляет почти 64 тыс., также зафиксировано более 6 тыс. смертей.