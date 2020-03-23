Коронавирус: днем всеобщей молитвы за Украину объявили 25 марта
Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.
"В дополнение к нашему предыдущему Призыву о профилактике распространения коронавируса и осознавая свою ответственность за здоровое будущее украинского общества, сохранение демократических достижений государства и уважение к достоинству человека, его правам и свободам, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обращается ко всем людям доброй воли с призывом присоединиться к общей молитве и посту (для тех, кому позволяет состояние здоровья) за Украину", - говорится в сообщении.
В ВРЦИРО призвали всех верующих разных конфессий, особенно тех, от кого сейчас зависит принятие сложных и ответственных решений, в этот день проявить смирение и покаяние перед Богом, оставаясь каждый в месте своего пребывания.
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