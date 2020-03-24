Ограничим передвижение людей по городу, если ситуация будет ухудшаться, - Кличко о чрезвычайном положении

24 марта, 2020, 14:08

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если ситуация с распространением коронавируса в столице будет ухудшаться, то будут введены более жесткие меры

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня ситуация еще контролируется. Но, если она резко начнет ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как вводить более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижение по городу. Закрывать въезды и выезды из столицы. Крайне ограничивать передвижение людей по городу. Все это - возможно ", - написал Кличко.

Он отметил, что многое зависит от киевлян. Если они будут выполнять правила введенных ограничений, то обострения ситуации можно избежать.

"Еще раз призываю всех жителей столицы и страны - по возможности оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и тех, кто рядом", - отметил мэр Киева.

Напомним, Кличко заявлял , что в столичных аптеках и магазинах вводятся дополнительные ограничения по количеству посетителей для предотвращения распространения коронавируса.

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