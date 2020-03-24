Ограничим передвижение людей по городу, если ситуация будет ухудшаться, - Кличко о чрезвычайном положении
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Сегодня ситуация еще контролируется. Но, если она резко начнет ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как вводить более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижение по городу. Закрывать въезды и выезды из столицы. Крайне ограничивать передвижение людей по городу. Все это - возможно ", - написал Кличко.
Он отметил, что многое зависит от киевлян. Если они будут выполнять правила введенных ограничений, то обострения ситуации можно избежать.
"Еще раз призываю всех жителей столицы и страны - по возможности оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и тех, кто рядом", - отметил мэр Киева.
- Напомним, Кличко заявлял , что в столичных аптеках и магазинах вводятся дополнительные ограничения по количеству посетителей для предотвращения распространения коронавируса.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-