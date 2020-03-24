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Espreso.tvОбществоМелания Трамп сдала тест на коронавирус, результат отрицательный

Мелания Трамп сдала тест на коронавирус, результат отрицательный


фото: reuters
У первой леди США Мелании Трамп не диагностировали коронавирус

Об этом заявил ее муж, президент США Дональд Трамп, сообщает Washington Times.

На вопрос журналиста, протестировали ли его жену, Трамп ответил: "Да, она в порядке. Отрицательный (результат, - ред.)".

На прошлой неделе американский лидер сдал тест на вирус, реакция оказалась отрицательной. Аналогичные результаты получили вице-президент США Майк Пенс и вторая леди Карен Пенс.

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По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 24 марта в мире зарегистрировали 382 366 случаев заражения коронавируса, из них 102 505 человек выздоровели и 16568 человек умерли.

В США на данный момент зафиксировано 46 145 случаев заражения коронавирусом Covid-19 и 582 летальных случая.

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