Коронавирус: в Черновицкой области 13 новых случаев заражения

24 марта, 2020, 12:35

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в области зафиксировано еще 13 случаев заражения коронавирусом

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Приходится констатировать, что количество больных коронавирусом увеличилось на 13 человек. И в этот момент имеем уже 38 инфицированных людей", - написал Осадчук.

Глава ОГА попросил относиться всех буковинцев, особенно предпринимателей, которые доставляют продукты питания, ответственно к ситуации в регионе.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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