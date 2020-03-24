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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Черновицкой области 13 новых случаев заражения

Коронавирус: в Черновицкой области 13 новых случаев заражения


фото: reuters
Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в области зафиксировано еще 13 случаев заражения коронавирусом

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Приходится констатировать, что количество больных коронавирусом увеличилось на 13 человек. И в этот момент имеем уже 38 инфицированных людей", - написал Осадчук.

Глава ОГА попросил относиться всех буковинцев, особенно предпринимателей, которые доставляют продукты питания, ответственно к ситуации в регионе.

  • Напомним, в Украине зафиксировано уже 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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