Карантин в Италии: если люди гуляют по улице, полиция из громкоговорителя говорит: "Идите домой"

24 марта, 2020, 14:07

Полиция пытается координировать людей. Жители многоквартирных домов подбадривают друг друга флешмобами и концертами на балконах

Об этом рассказала украинская студентка Екатерина Кравченко в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV.

"Людей на улицах почти нет. Поскольку дома находятся достаточно близко, мы с моими одногруппниками приветствуем друг друга, машем людям, которые рядом, соседям. Люди также устраивают флешмобы - выходят на балконы или поют песни, или аплодируют врачам. Также в нашем городе находится поликлиника Сан-Маттео - это один из крупных госпиталей, где тоже много людей лечится от коронавируса. Здесь есть флешмобы, когда люди выходят на балкон и синхронно аплодируют, например, в 6 часов вечера или поют песни. Пытаются поддерживать дух друг другу", - рассказала студентка.

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По ее словам полиция их небольшого городка, большинство которого составляют студенты, пытается координировать людей, которой идут в супермаркет, и хранить очередь и расстояние между людьми около 1 метра.

"Но если идти утром в супермаркет, то количество людей меньше. Они также пытаются сохранять расстояние друг от друга, стараются одевать перчатки на входе в супермаркет, или обрабатывают дезинфектором, которым можно воспользоваться на входе. Люди одевают маски. Многие люди в масках", - добавила Кравченко.

"Кроме уважительных причин, а супермаркет считается уважительной причиной, когда можно выходить на улицу, все остальное, а также любые спортивные или просто прогулки запрещены. Люди пытаются соблюдать. Если люди гуляют по улицам, то можно услышать, что из громкоговорителя полиция говорит: идите домой", - отметила Екатерина.

"С собаками люди. Домашних животных люди выгуливают. Утром и вечером можно увидеть время от времени люди ходят. Сейчас его (ред. - карантин) продлили до 15 апреля. Университеты работают в онлайн-режиме. Подготовленные онлайн-лекции, подкасты, пытаются отправлять задания электронно. Идет коммуникация в этом режиме и идет довольно нормально. Как долго будет продолжаться ситуация мы пока не знаем. Здесь есть такой неформальный слоган, который означает: Все будет хорошо ", - завершила Кравченко.

Напомним, Италия опередила Китай по смертности от коронавируса. По состоянию на 12:00 24 марта там зарегистрировано 5476 летальных случаев.

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