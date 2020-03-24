Коронавирус: в Украине уже 84 случая COVID-19, за сутки - 11 новых
24 марта, 2020, 10:03
В Украине зафиксировано уже 84 случая коронавирусной болезни COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Из них - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.
Случаи выявлены:
Днепропетровская область - 2;
Донецкая область - 1;
Житомирская область - 2 (1 летальный)
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)
Киев - 29;
Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;
Львовская область - 2;
Тернопольская область - 2, из которых 1 за последние сутки;
Черновицкая область - 25 (1 летальный)
Черкасская - 1.
- По состоянию на утро 24 марта в мире зарегистрировали 382 108 случая инфицирования
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