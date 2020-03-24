Коронавирус: в Украине уже 84 случая COVID-19, за сутки - 11 новых

24 марта, 2020, 10:03

В Украине зафиксировано уже 84 случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Из них - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Случаи выявлены:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)

Киев - 29;

Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;

Львовская область - 2;

Тернопольская область - 2, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкая область - 25 (1 летальный)

Черкасская - 1.