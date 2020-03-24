Коронавирус: в мире от болезни излечились более 100 тыс. человек
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.
Сейчас в Италии зафиксировали 63 927 случая заражения, в США - 46 438, в Испании - 35 136, Германии - 29 056, Иране - 23 049, Франции - 20 123, в Южной Корее - 9037.
От коронавируса во всем мире вылечились 101344 лица, а умерли 16 572 человека.
Больше всего смертей в результате осложнений болезни зарегистрировали в Италии - 6077 случаев. Также 2311 летальных случаев зафиксировали в Испании. В Германии жертвами вируса стали 123 человека.
За сутки в США диагностировали 7743 случаев COVID-19, в Италии - 3957, в Испании - 2547, в Германии - 2617, в Великобритании - 626, в Бельгии - 578 и 545 случаев в Турции.
В Италии за сутки выздоровели 952 человека. В Южной Корее - 1369, Китае - 505, в Испании - 450, в Швейцарии - 116. в Германии - 33. Во Франции вылечили 2194 человека.
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