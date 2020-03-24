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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Таиланд вводит чрезвычайное положение

Коронавирус: Таиланд вводит чрезвычайное положение


фото: reuters
Правительство Таиланда объявил 26 марта о введении чрезвычайного положения в стране в связи со вспышкой коронавируса

Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на премьер-министра страны Прают Чан Оча.

"Прают Чан Оча во вторник сообщил, что правительство объявит о введении чрезвычайного положения в четверг и введет новые меры борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

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Также премьер-министр заявил, что будут представлены новые требования и обязанности по борьбе с распространением заболевания и будет создан комитет для их ежедневного воплощения в жизнь.

Отмечается, что, в частности, меры будут направлены против злоупотребления социальными сетями и необоснованного повышения цен на продукты.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 24 марта в мире зарегистрировали 383 242 случаев заражения коронавируса, из которых 102 524 человека выздоровели и 16 585 человек умерли.

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