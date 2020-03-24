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Espreso.tvОбществоКоронавирус обнаружили у одесского прокурора, мужчина летал в Египет

Коронавирус обнаружили у одесского прокурора, мужчина летал в Египет


фото: reuters
У прокурора одной из местных прокуратур Одессы обнаружили коронавирус

Об этом сообщает " Думская ".

"Прокурор дней десять назад прилетел из Египта. Сначала никаких симптомов не было, но на днях у него поднялась температура. Мужчину отвезли в Киев, где госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

23 марта в прокуратуре, где работал мужчина, провели дезинфекцию.

Всем, кто контактировал с ним, посоветовали самоизолироваться.

Также информацию о заражении прокурора официально подтвердил вице-мер Одессы Павел Вугельман.

По его словам, правоохранитель "длительное время не находится в Одессе, не контактируют и не комуницировал ни с одним одесситом».

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