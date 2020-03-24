Коронавирус обнаружили у одесского прокурора, мужчина летал в Египет

24 марта, 2020, 10:10

У прокурора одной из местных прокуратур Одессы обнаружили коронавирус

Об этом сообщает " Думская ".

"Прокурор дней десять назад прилетел из Египта. Сначала никаких симптомов не было, но на днях у него поднялась температура. Мужчину отвезли в Киев, где госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.