Коронавирус обнаружили у одесского прокурора, мужчина летал в Египет
24 марта, 2020, 10:10
У прокурора одной из местных прокуратур Одессы обнаружили коронавирус
Об этом сообщает " Думская ".
"Прокурор дней десять назад прилетел из Египта. Сначала никаких симптомов не было, но на днях у него поднялась температура. Мужчину отвезли в Киев, где госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.
23 марта в прокуратуре, где работал мужчина, провели дезинфекцию.
Всем, кто контактировал с ним, посоветовали самоизолироваться.
Также информацию о заражении прокурора официально подтвердил вице-мер Одессы Павел Вугельман.
По его словам, правоохранитель "длительное время не находится в Одессе, не контактируют и не комуницировал ни с одним одесситом».
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Напомним, в Украине уже 84 случая COVID-19, за сутки - 11 новых.
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