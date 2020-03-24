Коронавирус: экспресс-тест в Житомире подтвердил болезнь у женщины

24 марта, 2020, 13:03

В Житомире зафиксирован еще один случай коронавируса

Об этом сообщил житомирский городской голова Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

"Еще один положительный результат экспресс-теста на Covid-19 в Житомире. Пациентку госпитализируем в инфекционном отделении больницы №1, ждем результатов из лаборатории", - написал он.

К этому времени на Житомирщине 2 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, из них один - летальный.