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Espreso.tvОбществоКоронавирус: экспресс-тест в Житомире подтвердил болезнь у женщины

Коронавирус: экспресс-тест в Житомире подтвердил болезнь у женщины


фото: reuters
В Житомире зафиксирован еще один случай коронавируса

Об этом сообщил житомирский городской голова Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

"Еще один положительный результат экспресс-теста на Covid-19 в Житомире. Пациентку госпитализируем в инфекционном отделении больницы №1, ждем результатов из лаборатории", - написал он.

К этому времени на Житомирщине 2 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, из них один - летальный.

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  • Напомним, председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в области зафиксировано еще 13 случаев заражения коронавирусом.
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