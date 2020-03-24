 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКарантин в Украине может закончиться в мае - Кузнецов

Карантин в Украине может закончиться в мае - Кузнецов


фото: president.gov.ua
В случае соблюдения карантина и ликвидации коронавируса, Украина выйдет из карантина уже в мае

Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

Ковалив считает, что чем меньше людей заболеют, тем быстрее экономика вернется к привычному темпу.

Читать также: При "оптимистическом" сценарии падение экономики Украины в 2020 году составит 5% ВВП, - Ковалив

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса - это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеют, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить в себе. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу ", - сказала Ковалив .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

24 марта, 2020 вторник

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать