Карантин в Украине может закончиться в мае - Кузнецов

24 марта, 2020, 11:59

В случае соблюдения карантина и ликвидации коронавируса, Украина выйдет из карантина уже в мае

Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

Ковалив считает, что чем меньше людей заболеют, тем быстрее экономика вернется к привычному темпу.

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"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса - это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеют, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить в себе. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу ", - сказала Ковалив .