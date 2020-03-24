Карантин: Pornhub предоставил бесплатный доступ к премиум-аккаунтам

24 марта, 2020, 10:31

Порносайт открывает бесплатный доступ к премиум подписке на месяц с целью призвать людей оставаться дома, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции

Об этом сообщает страница компании в Instagram .

"Будьте дома и помогите сгладить эту кривую! Поскольку COVID-19 продолжает влиять на всех нас, Pornhub решил продолжить Free Pornhub Premium во всем мире до 23 апреля. Так наслаждайтесь, оставайтесь дома и будьте в безопасности!" - говорится в сообщении.

Такая акция будет доступна всем подписчикам до 23 апреля.