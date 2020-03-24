Карантин: Pornhub предоставил бесплатный доступ к премиум-аккаунтам
24 марта, 2020, 10:31
Порносайт открывает бесплатный доступ к премиум подписке на месяц с целью призвать людей оставаться дома, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции
Об этом сообщает страница компании в Instagram .
"Будьте дома и помогите сгладить эту кривую! Поскольку COVID-19 продолжает влиять на всех нас, Pornhub решил продолжить Free Pornhub Premium во всем мире до 23 апреля. Так наслаждайтесь, оставайтесь дома и будьте в безопасности!" - говорится в сообщении.
Такая акция будет доступна всем подписчикам до 23 апреля.
- Напомним, с момента распространения болезни зарегистрировали 381 598 случая инфицирования.
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