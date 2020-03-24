Кабмин внес в парламент законопроект о деятельности банков для подписания программы с МВФ
Об этом говорится на сайте парламента.
Законопроект, принятие которого является одним из предварительных условий заключения договора о новой программе с Международным валютным фондом, предусматривает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба в денежной форме, и это единственный способ их защиты.
При этом, как говорится в документе, признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
"Признание противоправным (незаконным) и отмена индивидуального акта НБУ ... не восстанавливает того положения банка, которое существовало до принятия такого акта/решения, включая восстановление правового статуса этого банка, и не восстанавливает положения/прав лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого акта/решения", - говорится в документе.
Кроме того, решение о признании вывода банка с рынка незаконным не может быть основанием для отмены любых решений, принятых по процедуре вывода неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации.
- Представители Международного валютного фонда утвердили окончательный вариант текста законопроекту, который призван не допустить возвращения национализированных банков бывшим владельцам, и является обязательным требованием для получения Украиной финансовой помощи.
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