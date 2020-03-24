Франция усилила жесткий карантин: ограничения на пробежки и закрытие рынков

24 марта, 2020, 10:26

Правительство Франции решило усилить карантинные мероприятия на фоне роста смертности от коронавируса

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что с завтрашнего дня, 24 марта, будут закрыты продовольственные рынки и введены ограничения на выход на улицу, пишет Le Monde.

Прогулки на свежем воздухе и уличные занятия спортом будут ограничены в радиусе одного километра от дома и продолжительностью до одного часа и разрешены один раз в день.

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"Многие из наших сограждан хотели бы, чтобы все было как раньше, в обычное время. Но это завтра не произойдет", - сказал Филипп, предупредив, что карантин может продолжаться "еще несколько недель".

Напомним, что во Франции количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 19 856 человек, умерли 860 пациентов с коронавирусом.