В Британии ввели полный карантин, жителям надо оставаться в своих домах
Об этом объявил премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон, сообщает Радио Свобода.
Лондон последовал примеру ряда других европейских государств, в частности Италии и Франции, которые ввели общий карантин раньше.
Согласно новым правилам, жителям Британии разрешено покидать дома только по уважительным причинам: для приобретения товаров первой необходимости; для спортивных упражнений на свежем воздухе - один раз в день; по медицинским соображениям или для оказания помощи другим; для поездок на работу, если ее нельзя перенести домой.
По другим причинам покидать дом нельзя.
По состоянию на утро 24 апреля в Великобритании зафиксировано 6650 случаев инфицирования коронавирусом, 336 человек скончались, 140 выздоровели.
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