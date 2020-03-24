В Британии ввели полный карантин, жителям надо оставаться в своих домах

24 марта, 2020, 09:09

В Великобритании ввели общенациональный карантин из-за эпидемии коронавируса

Об этом объявил премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон, сообщает Радио Свобода.

Лондон последовал примеру ряда других европейских государств, в частности Италии и Франции, которые ввели общий карантин раньше.

Согласно новым правилам, жителям Британии разрешено покидать дома только по уважительным причинам: для приобретения товаров первой необходимости; для спортивных упражнений на свежем воздухе - один раз в день; по медицинским соображениям или для оказания помощи другим; для поездок на работу, если ее нельзя перенести домой.

По другим причинам покидать дом нельзя.

По состоянию на утро 24 апреля в Великобритании зафиксировано 6650 случаев инфицирования коронавирусом, 336 человек скончались, 140 выздоровели.