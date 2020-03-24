Бывший генпрокурор Рябошапка: Подозрение Порошенко - это юридический "трэш", необоснованный и незаконный

24 марта, 2020, 19:52

Подозрение, подготовленное следователями Государственного бюро расследований - это юридический "трэш", оно необосновано и незаконно.

Об этом заявил бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Олесе Бацман.

"Каждый юрист, кто хотел ознакомиться с этим документом, имел возможность это сделать, прокомментировать и, собственно, сделать свои выводы. То, что было предложено подписать, - это действительно юридический "трэш", не выдерживает никакой критики. И очевидно, что моя подпись могла быть так же основанием для уголовного преследования в мою сторону. Потому что, во-первых, документ был необоснованным. И, во-вторых, он был незаконным. То есть то, в чем обвиняли пятого Президента, не имело под собой достаточных оснований - не было никаких доказательств, подтверждающих эти действия. И собственно юридическая квалификация была фантастическая - в этих действиях нельзя было обвинить Президента в то время ", - отметил Рябошапка.

Он отметил, что каждый юрист, уважающий свою подпись и имя, не имел никакой возможности подписать такой документ.

Рябошапка предполагает, что Ирина Венедиктова, которая перешла на должность Генпрокурора просто из кабинета руководительницы ГБР может подписать любой документ, если на то будет указание руководства.

"Сегодня есть новый Генеральный прокурор, которая, возможно, является соавтором этого документа, она уже почти неделю Генеральный прокурор. Она может прекрасно подписать этот документ. Я не астролог и здесь я не могу предсказать. Я думаю, что она готова подписать все, что угодно, о чем ее попросят те, кто привел ее на эту должность", - считает Рябошапка.