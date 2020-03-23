Из-за коронавируса "минская" встреча ТКГ 25 марта пройдет в режиме видеоконференции, - МИД Беларуси
23 марта, 2020, 15:49
Трехсторонняя контактная группа в Минске 25 марта проведет переговоры в формате видеоконференции из-за распространения коронавируса
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает Радио Свобода.
"Встреча Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп пройдет в формате видеоконференции", - отметил Глаз.
По его словам такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, о чем белорусской стороне сообщила ОБСЕ.
Очередное заседание ТКГ по Украине запланировано на 25 марта. На нем планировали подписать соглашение о создании общественного консультативного совета с участием представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
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