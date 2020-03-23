Из-за коронавируса "минская" встреча ТКГ 25 марта пройдет в режиме видеоконференции, - МИД Беларуси

23 марта, 2020, 15:49

Трехсторонняя контактная группа в Минске 25 марта проведет переговоры в формате видеоконференции из-за распространения коронавируса

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает Радио Свобода.

"Встреча Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп пройдет в формате видеоконференции", - отметил Глаз.

По его словам такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, о чем белорусской стороне сообщила ОБСЕ.

Очередное заседание ТКГ по Украине запланировано на 25 марта. На нем планировали подписать соглашение о создании общественного консультативного совета с участием представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Народный депутат фракции "Слуга народа" и председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько называет новые минские договоренности главы ОПГ Андрея Ермака российской ловушкой.