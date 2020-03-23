Официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, - нардеп "слуга" Ясько выступила против договора Ермака-Козака

23 марта, 2020, 13:10

Народный депутат фракции "Слуга народа" и председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько называет новые минские договоренности главы ОПГ Андрея Ермака российской ловушкой

Народный депутат от фракции "Слуга народа Елизавета Ясько написала соответствующую статью для" Европейской правды ".

В статье Ясько призывает официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Заметим, автор в тексте обходит память фамилии главы ОПГ и несколько раз подчеркивает, что позиция тех, кто против новых договоренностей, направленная на поддержку программы Зеленского.

Ясько предостерегает, что новые договоренности фактически изменят формат переговоров и выведут Россию из уровня участника конфликта на уровень наблюдателя, что неприемлемо для Украины.

"Если Украина согласится вести переговоры не с доказанной участницей вооруженного конфликта (Россией), а только с участниками немеждународного конфликта (де-юре гражданами Украины, которые предали Родину ...), это будет означать де-факто нашу отказ от претензий к России", - пишет Ясько.

Другими рисками создание нового органа с участниками от ОРДЛО, по мнению депутата, является уничтожение позиции Украины в международных судах, отмены санкций против России и отрицание достижений Украины в борьбе за правду об агрессии РФ.

"К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь" согласовано "Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники - избежать огромной ошибки", - пишет Елизавета Ясько.