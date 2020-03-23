Официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, - нардеп "слуга" Ясько выступила против договора Ермака-Козака
Народный депутат от фракции "Слуга народа Елизавета Ясько написала соответствующую статью для" Европейской правды ".
В статье Ясько призывает официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.
Заметим, автор в тексте обходит память фамилии главы ОПГ и несколько раз подчеркивает, что позиция тех, кто против новых договоренностей, направленная на поддержку программы Зеленского.
Ясько предостерегает, что новые договоренности фактически изменят формат переговоров и выведут Россию из уровня участника конфликта на уровень наблюдателя, что неприемлемо для Украины.
"Если Украина согласится вести переговоры не с доказанной участницей вооруженного конфликта (Россией), а только с участниками немеждународного конфликта (де-юре гражданами Украины, которые предали Родину ...), это будет означать де-факто нашу отказ от претензий к России", - пишет Ясько.
Другими рисками создание нового органа с участниками от ОРДЛО, по мнению депутата, является уничтожение позиции Украины в международных судах, отмены санкций против России и отрицание достижений Украины в борьбе за правду об агрессии РФ.
"К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь" согласовано "Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники - избежать огромной ошибки", - пишет Елизавета Ясько.
- Напомним, 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО , а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Окончательно документ должны погоды 25 марта.
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