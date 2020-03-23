Волонтеры ІnformNapalm обнаружили новейшие российские системы РЭБ в зоне ООС
Об этом говорится на сайте InformNapalm .
"Международное разведывательное сообщество InformNapalm получило по своим каналам новое визуальное подтверждение наличия на Донбассе новейших российских систем РЭБ", - отмечается в сообщении.
Волонтеры InformNapalm проанализировали аэрофотоснимок, определили точную геолокацию зафиксированной техники и сравнили идентификацию образцов РЭБ с имеющимися в сети фото.
Отмечается, что речь идет о современных российских комплексах радиоэлектронной борьбы: СБ-341В "Леер-3", Р-934Б "Синица" и СБ-636 "Свет-КУ". На снимке они находятся в походном (неразвернутом) положении.
"Характерные углы крыш зданий позволяют определить точные координаты этого места: 48°31’41.2″N 39°21’24.2″E", - информируют расследователи.
По их данным, на основе сравнения с элементами комплекса, указанного в отчете СММ ОБСЕ как Р-934Б "Синица", есть основания полагать, что это модификация станции помех Р-934БМВ из состава комплекса "Борисоглебск-2", который неоднократно фиксировался на Донбассе .
"Точную модификацию антенны установить не удалось, но она очень похожа на российскую антенную систему "АРК-ПП4 ", которая имеет целый спектр функций", - отмечают аналитики.
Сравнивая различные спутниковые снимки с этого места, волонтеры InformNapalm заметили, что эта антенна появилась на крыше здания по меньшей мере с 2016 года. И время от времени у этого здания на спутниковых снимках заметны скопления военных грузовых автомобилей типа КАМАЗ.
Сообщается, что на свежем снимке с БПЛА видны также скопления людей в военной форме и три легковых автомобиля. "Не исключено, что БПЛА удалось зафиксировать российских военных руководителей, которые прибыли в заданный район для проверки техники или предачи приказов экипажам", - констатируют волонтеры.
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