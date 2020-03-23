 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ России священник РПЦ пришел на проповедь в противогазе и обвинил СМИ в нагнетании паники

В России священник РПЦ пришел на проповедь в противогазе и обвинил СМИ в нагнетании паники

На фоне распространения в России коронавируса протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в противогазе

Таким образом он решил высмеять необоснованную по его словам, панику, вызванную мировой пандемией Covid-19.

Как заявил Ткачев, никакой реальной опасности коронавирус якобы не представляет, а все СМИ, которые распространяют о нем информацию, являются "нечистью".

"Выключите телевизор, и никакого коронавируса не будет", - заявил священник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЕЦ АНДРЕЙ Ткачев И проповедь В противогаз Хорошо, что идёт Большой пост. И я всеми силами Ограничивайте себя в новостях. А если их читать, можно из окна выпрыгнуть от этой дикой паники из-за коронавируса. Как я люблю отца Андрея Ткачёва. Он на проповедь вышел в противогазе. Как говорят в ЭТИХ интернетах, батюшка жжёт А на самом деле отец Андрей дал суперский совет: «Выключите телевизор и никакого коронавируса Не будет». Я вам открою секрет. Мы все умрем. Только тс-с-с! Но не от коронавируса. Меньше нервов, больше молитвы. ОБНОВЛЕНИЕ Отец Андрей благословил видео вернуть. Вот. Возвращаю.

Публикация от Роман Голованов (@r_golovanov)

 

Читайте также: "Китаец съел летучью мышь, которая была заражена". В РПЦ рассказали, кто является новым Адамом

Напомним, количество случаев заражения коронавируса в мире превысило 335 000 человек. Погибли 14 600 больных.

В то же время более 97 тысячам людей удалось выздороветь.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

23 марта, 2020 понедельник

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать