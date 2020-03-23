В России священник РПЦ пришел на проповедь в противогазе и обвинил СМИ в нагнетании паники
Таким образом он решил высмеять необоснованную по его словам, панику, вызванную мировой пандемией Covid-19.
Как заявил Ткачев, никакой реальной опасности коронавирус якобы не представляет, а все СМИ, которые распространяют о нем информацию, являются "нечистью".
"Выключите телевизор, и никакого коронавируса не будет", - заявил священник.
ОТЕЦ АНДРЕЙ Ткачев И проповедь В противогаз Хорошо, что идёт Большой пост. И я всеми силами Ограничивайте себя в новостях. А если их читать, можно из окна выпрыгнуть от этой дикой паники из-за коронавируса. Как я люблю отца Андрея Ткачёва. Он на проповедь вышел в противогазе. Как говорят в ЭТИХ интернетах, батюшка жжёт А на самом деле отец Андрей дал суперский совет: «Выключите телевизор и никакого коронавируса Не будет». Я вам открою секрет. Мы все умрем. Только тс-с-с! Но не от коронавируса. Меньше нервов, больше молитвы. ОБНОВЛЕНИЕ Отец Андрей благословил видео вернуть. Вот. Возвращаю.
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Напомним, количество случаев заражения коронавируса в мире превысило 335 000 человек. Погибли 14 600 больных.
В то же время более 97 тысячам людей удалось выздороветь.
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