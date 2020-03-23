В России священник РПЦ пришел на проповедь в противогазе и обвинил СМИ в нагнетании паники

23 марта, 2020, 13:24

На фоне распространения в России коронавируса протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в противогазе

Таким образом он решил высмеять необоснованную по его словам, панику, вызванную мировой пандемией Covid-19.

Как заявил Ткачев, никакой реальной опасности коронавирус якобы не представляет, а все СМИ, которые распространяют о нем информацию, являются "нечистью".

"Выключите телевизор, и никакого коронавируса не будет", - заявил священник.

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Напомним, количество случаев заражения коронавируса в мире превысило 335 000 человек. Погибли 14 600 больных.

В то же время более 97 тысячам людей удалось выздороветь.