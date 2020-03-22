"Китаец съел летучую мышь, которая была заражена". В РПЦ рассказали, кто является новым Адамом

22 марта, 2020, 22:57

Митрополит Томский и Асиновский Русской православной церкви Ростислав (Девятов) сравнил пандемию коронавируса с историей грехопадения первых людей

Об этом он заявил на местном телевидении Томска, передает Еспресо.TV.

"Говорят, что эпидемия началась с того, что некий китаец съел летучую мышь, которая была заражена. Есть библейская аналогия. Когда Адам съел запретный плод, и как коронавирус обвалил все фондовые рынки, экономику, так всю Вселенную обвалил и первозданный человек, переступив через заповеди Божьи ", - сказал митрополит.

Размышляя о распространении инфекции по миру, митрополит отметил, что "мир наполняется злом, когда люди наполнены злом".

При этом, представитель РПЦ уверен, что заразиться коронавирусом, как и холерой, в храмах якобы нельзя.

"Церковь неоднократно заявляла о том, что через божественное тело Христа никакая инфекция не может передаваться. Это проверено опытом и историей церкви в течение 2 тыс. лет. Даже во время холеры люди причащались, святое причастие - во исцеление души и тела", - сказал он .