В поезде из Риги, прибывшем в Киев, не выявили инфицированных коронавирусом, - МОЗ
23 марта, 2020, 21:05
У пассажиров поезда, который эвакуировал украинцев из Латвии, коронавирус не обнаружен
Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram.
Поезд из Риги уже прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке.
Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.
Все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор.
- На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве уже в течение нескольких часов стоит поезд, прибывший из Риги, у некоторых людей обнаружили температуру.
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