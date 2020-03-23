В поезде из Риги, прибывшем в Киев, не выявили инфицированных коронавирусом, - МОЗ

23 марта, 2020, 21:05

У пассажиров поезда, который эвакуировал украинцев из Латвии, коронавирус не обнаружен

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram.

Поезд из Риги уже прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке.

Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.

Все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор.

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве уже в течение нескольких часов стоит поезд, прибывший из Риги, у некоторых людей обнаружили температуру.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine