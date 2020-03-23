На вокзале Киева стоит поезд из Риги, у некоторых пассажиров - температура, - СМИ
23 марта, 2020, 19:56
На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве уже несколько часов стоит поезд, прибывший из Риги (Латвия)
Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на свои источники.
В поезде обнаружили людей с повышенной температурой. Поэтому оформление затянулось. Несколько пассажиров забрала скорая.
Медики забирают больных, основную часть пассажиров еще не выпустили.
Всего в поезде, в состав которого входят 18 вагонов, по данным источника, находились около 600 человек.
- Последний чартерный рейс Тель-Авив–Киев (Борисполь) для эвакуации украинцев из Израиля запланирован на утро 26 марта.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
Читайте также
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов