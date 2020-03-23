На вокзале Киева стоит поезд из Риги, у некоторых пассажиров - температура, - СМИ

23 марта, 2020, 19:56

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве уже несколько часов стоит поезд, прибывший из Риги (Латвия)

Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на свои источники.

В поезде обнаружили людей с повышенной температурой. Поэтому оформление затянулось. Несколько пассажиров забрала скорая.

Медики забирают больных, основную часть пассажиров еще не выпустили.

Всего в поезде, в состав которого входят 18 вагонов, по данным источника, находились около 600 человек.

Последний чартерный рейс Тель-Авив–Киев (Борисполь) для эвакуации украинцев из Израиля запланирован на утро 26 марта.

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