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Espreso.tvОбществоНа вокзале Киева стоит поезд из Риги, у некоторых пассажиров - температура, - СМИ

На вокзале Киева стоит поезд из Риги, у некоторых пассажиров - температура, - СМИ


фото: bbc.com/ukrainian
На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве уже несколько часов стоит поезд, прибывший из Риги (Латвия)

Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на свои источники.

В поезде обнаружили людей с повышенной температурой. Поэтому оформление затянулось. Несколько пассажиров забрала скорая.

Медики забирают больных, основную часть пассажиров еще не выпустили.

Всего в поезде, в состав которого входят 18 вагонов, по данным источника, находились около 600 человек.

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