В будущем очень хороших новостей не будет, - Шевченко

23 марта, 2020, 13:45

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пессимистично относится к пандемии коронавируса в мире

Об этом сообщает footballua.tv

"К сожалению, пандемия коронавируса - это как снежный ком. Но мы все должны быть к этому готовы. В ближайшем будущем очень хороших новостей не будет, поэтому нужно настраиваться на очень трудное время. Мы должны это пережить и двигаться дальше", - рассказал Шевченко .

Также тренер национальной команды Украины рассказал, что сейчас находится с семьей в Лондоне.

"Я в Лондоне, с семьей. Действительно очень тревожное время, мы все переживаем за будущее. Но, я думаю, все будет хорошо, если принимать меры безопасности", - признался Андрей Шевченко.