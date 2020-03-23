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Espreso.tvСпортВ будущем очень хороших новостей не будет, - Шевченко

В будущем очень хороших новостей не будет, - Шевченко


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пессимистично относится к пандемии коронавируса в мире

Об этом сообщает footballua.tv

"К сожалению, пандемия коронавируса - это как снежный ком. Но мы все должны быть к этому готовы. В ближайшем будущем очень хороших новостей не будет, поэтому нужно настраиваться на очень трудное время. Мы должны это пережить и двигаться дальше", - рассказал Шевченко .

Также тренер национальной команды Украины рассказал, что сейчас находится с семьей в Лондоне.

"Я в Лондоне, с семьей. Действительно очень тревожное время, мы все переживаем за будущее. Но, я думаю, все будет хорошо, если принимать меры безопасности", - признался Андрей Шевченко.

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