В будущем очень хороших новостей не будет, - Шевченко
23 марта, 2020, 13:45
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пессимистично относится к пандемии коронавируса в мире
Об этом сообщает footballua.tv
"К сожалению, пандемия коронавируса - это как снежный ком. Но мы все должны быть к этому готовы. В ближайшем будущем очень хороших новостей не будет, поэтому нужно настраиваться на очень трудное время. Мы должны это пережить и двигаться дальше", - рассказал Шевченко .
Также тренер национальной команды Украины рассказал, что сейчас находится с семьей в Лондоне.
"Я в Лондоне, с семьей. Действительно очень тревожное время, мы все переживаем за будущее. Но, я думаю, все будет хорошо, если принимать меры безопасности", - признался Андрей Шевченко.
- 21 марта знаменитый футболист итальянского "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль сдали положительный тест на коронавирус.
- 21 марта аргентинский футболист "Ювентуса" Дибала заявил, что болен коронавирусом .
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