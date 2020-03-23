 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Британии назначили "уцелевшего преемника", если Джонсон заболеет коронавирусом

В Британии назначили "уцелевшего преемника", если Джонсон заболеет коронавирусом


фото: reuters
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назначен "уцелевшим преемником" ( "designated survivor") в случае, если премьер-министр Борис Джонсон и его помощники заболеют коронавирусом

Об этом сообщает The Sunday Times .

Издание пишет, что если Джонсон заразится коронавируса, Рааб будет выступать в должности премьер-министра.

Читайте также: Джонсон: перелом в эпидемии коронавируса возможен в ближайшие 12 недель

Один из министров сообщил изданию, что назначение вызвало споры в правительстве: «Если Борис не сможет выполнять свою работу из-за недееспособности, многие люди думают, что Майкл (Гоув, - член Консервативной партии) должен его заменить, а не Рааб".

Также, если высокий с должности помощник Джонсона, Доминик Каммингс, или директор по коммуникациям Даунинг-стрит ли Каин, оказываются недееспособными во время вспышки COVID-19, их заменит Исаак Левидо, директор кампании консерваторов во время всеобщих выборов, или Пол Стефенсон, директор по коммуникаций кампании за Brexit.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2020 понедельник

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

23 марта, 2020 понедельник

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать