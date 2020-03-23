В Британии назначили "уцелевшего преемника", если Джонсон заболеет коронавирусом

23 марта, 2020, 11:02

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назначен "уцелевшим преемником" ( "designated survivor") в случае, если премьер-министр Борис Джонсон и его помощники заболеют коронавирусом

Об этом сообщает The Sunday Times .

Издание пишет, что если Джонсон заразится коронавируса, Рааб будет выступать в должности премьер-министра.

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Один из министров сообщил изданию, что назначение вызвало споры в правительстве: «Если Борис не сможет выполнять свою работу из-за недееспособности, многие люди думают, что Майкл (Гоув, - член Консервативной партии) должен его заменить, а не Рааб".

Также, если высокий с должности помощник Джонсона, Доминик Каммингс, или директор по коммуникациям Даунинг-стрит ли Каин, оказываются недееспособными во время вспышки COVID-19, их заменит Исаак Левидо, директор кампании консерваторов во время всеобщих выборов, или Пол Стефенсон, директор по коммуникаций кампании за Brexit.

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