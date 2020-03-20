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Espreso.tvОбществоДжонсон: перелом в эпидемии коронавируса возможен в ближайшие 12 недель

Джонсон: перелом в эпидемии коронавируса возможен в ближайшие 12 недель

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна "может переломить ситуацию" против коронавируса в течение следующих 12 недель

Как сообщает Sky News , на вопрос о возможности преодолеть эпидемию за 12 недель и может ли жизнь в Британии может вернуться к норме к лету, Джонсон ответил: "Я убежден, что мы добьемся этого".

"Я думаю, что мы можем изменить ситуацию в течение следующих 12 недель, но это зависит от коллективных, решительных действий", - отметил Джонсон.

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Однако позже на вопрос, что он имел в виду под "переломным моментом", он признал, что правительство "не знает, как долго" продлится пандемия.

"На данный момент болезнь протекает таким образом, что, похоже, еще не реагирует на наши вмешательства", - сказал он.

В Британии зафиксированы 2716 случаев заражения коронавируса, 138 умерли.

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