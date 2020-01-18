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Espreso.tvОбществоСтало известно, что больше всего интересовало украинцев в Википедии в течение 2019 года

Стало известно, что больше всего интересовало украинцев в Википедии в течение 2019 года


фото: digitalage.com.tr
В 2019 году пользователи украинской Википедии чаще всего обращались к статье "Переход церковных общин в ПЦУ" - она набрала более миллиона просмотров

Это рекордное количество просмотров для статей украинской Википедии, ранее отметку в один миллион за год не преодолевала ни одна страница. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Викимедиа Украина" передает Еспресо.TV .

В прошлом году, как и прошлые 10 лет, лидерами поисковых запросов в Свободной электронной энциклопедии продолжали оставаться "Украина" и "Тарас Григорьевич Шевченко".

Благодаря президентским и парламентским выборам в 2019 году в список самых популярных вошло гораздо больше статей о политиках, чем в позапрошлом году. В частности, статью о Владимире Зеленском просмотрели 850 тыс. раз, о Петре Порошенко - 421 тыс., о Дмитрии Разумкове - 221 тыс., об Алексее Гончаруку - 212 тыс.

25 самых популярных Вики-статей по 2019:

Переход церковных общин в ПЦУ

Зеленский

Украина

Выборы президента Украины 2019

Шевченко

Порошенко Петр Алексеевич

Киев

Вторая мировая война

Чернобыльская катастрофа

Франко

Первая мировая война

Леся Украинка

Соединенные Штаты Америки

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Список украинских женских имен

Германия

Европейский Союз

Львов

Великобритания

YouTube

Киевская Русь

Белки

Голодомор в Украине (1932-1933)

Богдан Хмельницкий

Список украинских мужских имен

Польша

Справка

Украиноязычный раздел Википедии сейчас насчитывает более 970 тыс. статей.

В прошлом Википедия вошла в топ-15 самых популярных сайтов Украины и заняла первое место по популярности среди некоммерческих ресурсов.

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