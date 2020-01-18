Стало известно, что больше всего интересовало украинцев в Википедии в течение 2019 года
Это рекордное количество просмотров для статей украинской Википедии, ранее отметку в один миллион за год не преодолевала ни одна страница. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Викимедиа Украина" передает Еспресо.TV .
В прошлом году, как и прошлые 10 лет, лидерами поисковых запросов в Свободной электронной энциклопедии продолжали оставаться "Украина" и "Тарас Григорьевич Шевченко".
Благодаря президентским и парламентским выборам в 2019 году в список самых популярных вошло гораздо больше статей о политиках, чем в позапрошлом году. В частности, статью о Владимире Зеленском просмотрели 850 тыс. раз, о Петре Порошенко - 421 тыс., о Дмитрии Разумкове - 221 тыс., об Алексее Гончаруку - 212 тыс.
25 самых популярных Вики-статей по 2019:
Переход церковных общин в ПЦУ
Зеленский
Украина
Выборы президента Украины 2019
Шевченко
Порошенко Петр Алексеевич
Киев
Вторая мировая война
Чернобыльская катастрофа
Франко
Первая мировая война
Леся Украинка
Соединенные Штаты Америки
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Список украинских женских имен
Германия
Европейский Союз
Львов
Великобритания
YouTube
Киевская Русь
Белки
Голодомор в Украине (1932-1933)
Богдан Хмельницкий
Список украинских мужских имен
Польша
Справка
Украиноязычный раздел Википедии сейчас насчитывает более 970 тыс. статей.
В прошлом Википедия вошла в топ-15 самых популярных сайтов Украины и заняла первое место по популярности среди некоммерческих ресурсов.
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