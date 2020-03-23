Следком РФ открыл дело на Чубарова за "массовые беспорядки" в начале оккупации Крыма
Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ, передает Еспресо.TV .
Оккупанты утверждают, что Чубаров якобы поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу "организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета и лично руководить сторонниками Меджлиса".
Сам Рефат-ага так отреагировал на заявления оккупантов:
"Конечно, Москва пытается запугать всех нас накануне 3 мая - даты проведения международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".
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По его словам, это "сигнал всем, кто в какой-либо форме противостоял, противостоит и будет противостоять российской агрессии и бороться за восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым ".
Скриншот сайта следкома России:
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