Следком РФ открыл дело на Чубарова за "массовые беспорядки" в начале оккупации Крыма

23 марта, 2020, 19:03

Следком России возбудил против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова уголовное дело по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 года

Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ, передает Еспресо.TV .

Оккупанты утверждают, что Чубаров якобы поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу "организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета и лично руководить сторонниками Меджлиса".

Сам Рефат-ага так отреагировал на заявления оккупантов:

"Конечно, Москва пытается запугать всех нас накануне 3 мая - даты проведения международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

Читайте также: 2 мая крымские татары массово пересекут админмежах с оккупированным Крымом, - Чубаров

По его словам, это "сигнал всем, кто в какой-либо форме противостоял, противостоит и будет противостоять российской агрессии и бороться за восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым ".

Скриншот сайта следкома России: