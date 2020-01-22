2 мая крымские татары массово пересекут админграницу с оккупированным Крымом, - Чубаров
22 января, 2020, 21:26
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 2 мая крымские татары планируют массово пересечь админграницу с аннексированным Крымом в пункте пропуска Чонгар
Об этом передает 5 канал.
По словам Чубарова, акцию ненасильственного сопротивления проведут, чтобы международные организации, "которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями", приобщившись к пересечения админкордону.
Глава Меджлиса отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Чубаров не исключает, что силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров.
"Россия пытается всеми своими возможностями выдавить крымских татар с их земли. Это реальная угроза существованию крымских татар, возможно, впервые со времен депортации в 1944 году ", - заявил политик.
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