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Espreso.tvОбщество2 мая крымские татары массово пересекут админграницу с оккупированным Крымом, - Чубаров

2 мая крымские татары массово пересекут админграницу с оккупированным Крымом, - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 2 мая крымские татары планируют массово пересечь админграницу с аннексированным Крымом в пункте пропуска Чонгар

Об этом передает 5 канал.

По словам Чубарова, акцию ненасильственного сопротивления проведут, чтобы международные организации, "которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями", приобщившись к пересечения админкордону.

Глава Меджлиса отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Чубаров не исключает, что силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров.

"Россия пытается всеми своими возможностями выдавить крымских татар с их земли. Это реальная угроза существованию крымских татар, возможно, впервые со времен депортации в 1944 году ", - заявил политик.

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