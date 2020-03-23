Рассмотрение апелляции на приговор Януковичу отменили

23 марта, 2020, 21:51

Заседание по рассмотрению апелляций адвокатов експрезидента Виктора Януковича на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене сняли с рассмотрения из-за неполного состава суда

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевского апелляционного суда Татьяна Геведзе.

"Заседание было снято с рассмотрения в связи с неполным составом коллегии суда", - сказала Геведзе.

В свою очередь адвокат экс-президента Александр Горошинский в комментарии уточнил, что следующая запланированная дата по рассмотрению дела - 13 апреля.

Адвокат сбежавшего экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиент готовится вернуться в Украину.

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