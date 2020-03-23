Рассмотрение апелляции на приговор Януковичу отменили
23 марта, 2020, 21:51
Заседание по рассмотрению апелляций адвокатов експрезидента Виктора Януковича на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене сняли с рассмотрения из-за неполного состава суда
Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевского апелляционного суда Татьяна Геведзе.
"Заседание было снято с рассмотрения в связи с неполным составом коллегии суда", - сказала Геведзе.
В свою очередь адвокат экс-президента Александр Горошинский в комментарии уточнил, что следующая запланированная дата по рассмотрению дела - 13 апреля.
- Адвокат сбежавшего экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиент готовится вернуться в Украину.
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