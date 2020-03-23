"Они не были введены в связи с вирусами", - Кулеба о попытках России ослабить санкции
Об этом заявил во время онлайн-брифинга в понедельник, 23 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.
"Я вижу, как РФ уже вбрасывает в публичное пространство историю, что надо снять санкции, поскольку происходит гуманитарный кризис и разворачивается мировой экономический кризис, соответственно, нужно убирать экономические ограничения, чтобы помогать странам преодолевать эти кризисы. Я также владею непубличной информацией и вижу, как по различным каналам РФ начинает работать, чтобы доносить эти сигналы и склонять к ослаблению санкций", - сказал Кулеба.
Он добавил, что так делает не только Россия, так сейчас делает Иран, тоже призывает к снятию или хотя бы ослаблению санкций на фоне эпидемии коронавируса.
"Наша позиция очень простая: санкции не были введены в связи с вирусами, они были введены из-за российской агрессии против Украины. Соответственно, только прогресс в прекращении российской агрессии против Украины может быть основанием для ослабления санкций", - подчеркнул министр.
- Посольство РФ в Украине принимает обращения россиян, которые не имеют возможности самостоятельно вернуться на родину, с целью возможной организации эвакуации.
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