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Espreso.tvОбществоРоссия готовит эвакуацию своих граждан из Украины

Россия готовит эвакуацию своих граждан из Украины

Посольство РФ в Украине принимает обращения россиян, которые не имеют возможности самостоятельно вернуться на родину, с целью возможной организации эвакуации

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

"В данный момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан [с территории Украины]", - сообщили в диппредставительстве.

Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив форму на сайте. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе. Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

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