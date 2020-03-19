Россия готовит эвакуацию своих граждан из Украины
19 марта, 2020, 15:49
Посольство РФ в Украине принимает обращения россиян, которые не имеют возможности самостоятельно вернуться на родину, с целью возможной организации эвакуации
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.
"В данный момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан [с территории Украины]", - сообщили в диппредставительстве.
Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив форму на сайте. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе. Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.
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