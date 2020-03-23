НБУ повысил официальный курс гривны
23 марта, 2020, 08:56
По состоянию на 23 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,7386 грн за доллар против 27,8025 грн за доллар в пятницу, курс гривны к евро установлен на уровне 29,6359 грн за евро против 30,0934 грн за евро 20 марта.
При этом по сравнению с 6 марта , к обострению мирового финансового кризиса, курс доллара к гривне вырос на 12,1% - с 24,7413 грн / доллар до 27,7386 грн / доллар.
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