НБУ повысил официальный курс гривны

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,7386 грн за доллар против 27,8025 грн за доллар в пятницу, курс гривны к евро установлен на уровне 29,6359 грн за евро против 30,0934 грн за евро 20 марта.

При этом по сравнению с 6 марта , к обострению мирового финансового кризиса, курс доллара к гривне вырос на 12,1% - с 24,7413 грн / доллар до 27,7386 грн / доллар.