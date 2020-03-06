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Espreso.tvОбществоНацбанк ощутимо усилил гривню

Нацбанк ощутимо усилил гривню

Национальный банк Украины повысил официальный курс гривни относительно доллара на 15 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 6 марта официальный курс установлен на уровне 24,74 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,69. На 5 марта официальный курс евро был 27,70 гривни.

 

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