Нацбанк ощутимо усилил гривню
6 марта, 2020, 11:04
Национальный банк Украины повысил официальный курс гривни относительно доллара на 15 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 6 марта официальный курс установлен на уровне 24,74 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,69. На 5 марта официальный курс евро был 27,70 гривни.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-