Нацбанк разрешил не платить по ипотеке на время карантина
23 марта, 2020, 12:32
Национальный банк Украины разрешил украинцам не платить по ипотечным кредитам во время карантина из-за коронавируса
В течение карантина банки не должны взимать залог с клиентов, сообщили в НБУ.
Также Нацбанк запретил начислять и взимать штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг во время карантина.
На время карантина банкоматы должны быть подкреплены наличными, чтобы клиенты могли снять средства. В то же время НБУ призвал пользоваться картой и ограничить контакты с наличными.
-
Также Национальный банк предложил перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и другие выплаты в безналичную форму для недопущения распространения нового коронавируса.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
Читайте также
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками