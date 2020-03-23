 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацбанк разрешил не платить по ипотеке на время карантина

Нацбанк разрешил не платить по ипотеке на время карантина


фото: kompanion.online
Национальный банк Украины разрешил украинцам не платить по ипотечным кредитам во время карантина из-за коронавируса

В течение карантина банки не должны взимать залог с клиентов, сообщили в НБУ.

Также Нацбанк запретил начислять и взимать штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг во время карантина.

На время карантина банкоматы должны быть подкреплены наличными, чтобы клиенты могли снять средства. В то же время НБУ призвал пользоваться картой и ограничить контакты с наличными.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

23 марта, 2020 понедельник

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать