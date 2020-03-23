Нацбанк разрешил не платить по ипотеке на время карантина

23 марта, 2020, 12:32

Национальный банк Украины разрешил украинцам не платить по ипотечным кредитам во время карантина из-за коронавируса

В течение карантина банки не должны взимать залог с клиентов, сообщили в НБУ.

Также Нацбанк запретил начислять и взимать штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг во время карантина.

На время карантина банкоматы должны быть подкреплены наличными, чтобы клиенты могли снять средства. В то же время НБУ призвал пользоваться картой и ограничить контакты с наличными.

Также Национальный банк предложил перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и другие выплаты в безналичную форму для недопущения распространения нового коронавируса.

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