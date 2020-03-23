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Espreso.tvОбществоНацбанк советует платить зарплаты и пенсии только в безналичной форме

Нацбанк советует платить зарплаты и пенсии только в безналичной форме


фото: 112.ua
Национальный банк предлагает перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и другие выплаты в безналичную форму для недопущения распространения нового коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Деньги потенциально может быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении.

В связи с этим Национальный банк обратился в Кабинет министров и органов местного самоуправления о переводе всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками.

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