Нацбанк советует платить зарплаты и пенсии только в безналичной форме
23 марта, 2020, 11:33
Национальный банк предлагает перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и другие выплаты в безналичную форму для недопущения распространения нового коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Деньги потенциально может быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении.
В связи с этим Национальный банк обратился в Кабинет министров и органов местного самоуправления о переводе всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками.
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