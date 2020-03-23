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Espreso.tvОбществоНа Ивано-Франковщине умерла вторая женщина с подозрением на коронавирус, - мэр

На Ивано-Франковщине умерла вторая женщина с подозрением на коронавирус, - мэр


фото: reuters
В Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась женщина, у которой подозревали наличие инфицирования коронавирусом

Об этом в Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, женщине было 65 лет, ее госпитализировали в больницу с симптомами, похожими на COVID-19.

"Сегодня, к сожалению, женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице из села Чукаловка. Пока она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев и соответственно будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра", - сообщил Марцинкив.

Он также отметил, что это уже второй случай смерти в области человека, у которого подозревали коронавирус.

  • Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения потребует вскрывать всех умерших от пневмонии, чтобы установить, был ли у них коронавирус Sars CoV 2, что порождает болезнь COVID-19.

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