На Ивано-Франковщине умерла вторая женщина с подозрением на коронавирус, - мэр
23 марта, 2020, 17:13
В Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась женщина, у которой подозревали наличие инфицирования коронавирусом
Об этом в Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам, женщине было 65 лет, ее госпитализировали в больницу с симптомами, похожими на COVID-19.
"Сегодня, к сожалению, женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице из села Чукаловка. Пока она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев и соответственно будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра", - сообщил Марцинкив.
Он также отметил, что это уже второй случай смерти в области человека, у которого подозревали коронавирус.
- Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения потребует вскрывать всех умерших от пневмонии, чтобы установить, был ли у них коронавирус Sars CoV 2, что порождает болезнь COVID-19.
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