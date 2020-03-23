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Espreso.tvОбществоКоронавирус: МЗ прикажет делать вскрытие умерших от пневмонии

Коронавирус: МЗ прикажет делать вскрытие умерших от пневмонии


фото: reuters
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения потребует вскрывать всех умерших от пневмонии, чтобы установить, был ли у них коронавирус Sars CoV 2, вызывающий болезнь COVID 19

Об этом он сказал на брифинге в Минздраве, передает Еспресо.TV.

"Лично мной дано задание подготовить сейчас приказ Министерства здравоохранения для того, чтобы все случаи, кто сегодня или в предыдущий период умерли с диагнозом пневмония, чтобы забрали образцы секционного материала для проведения исследования на наличие коронавирусной болезни. Мы будем отслеживать все случаи пневмоний для того, чтобы не пропустить или иметь картину нашей системы - как она выявляет случаи, как она лечит - и мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, в том числе и коронавирусной болезни, чтобы понимать, как система здравоохранения сработала в начале развития болезни", - отметил Ляшко.

Он также дал уточнение в ответ на вопрос: "Всемирная организация здравоохранения не рекомендует никаких особых правил для захоронения умерших с COVID 19".

"Мы разработали определенную инструкцию... которая четко покажет всем на каждом этапе захоронения (что делать), чтобы не допустить возможного инфицирования. Наибольший риск имеют ритуальные обряды, там где возможно большое скопление людей, прощальные поцелуи", - сказал Ляшко.

Он отметил, что Минздрав будет рекомендовать уменьшить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь при коронавирусной болезни, поскольку здесь есть возможность несоблюдения правил карантина.

 

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