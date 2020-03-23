Последний эвакуационный чартер из Израиля в Украину совершат 26 марта, - МИД

23 марта, 2020, 17:23

Последний чартерный рейс Тель-Авив-Киев (Борисполь) для эвакуации украинцев из Израиля запланирован на утро 26 марта

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Израиле.

"Обращаем Ваше внимание, что 26.03.2020 года в 07:10 авиакомпания SkyUp Airlines осуществляет чартерный рейс PQ946 по маршруту Тель-Авив - Киев (Борисполь)", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Израиле также рекомендует воспользоваться этой возможностью ввиду того, что это последний чартерный эвакуационный рейс в Украину на ближайшее время.

Билеты на рейс можно забронировать на сайте авиакомпании.

Напомним, в Израиле, из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение, запретили собираться на улице больше, чем по 5 человек, а за нарушение накладывают штрафы.

По состоянию на утро 23 марта за границей от коронавирусной инфекции лечатся 18 украинцев.

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