Последний эвакуационный чартер из Израиля в Украину совершат 26 марта, - МИД
23 марта, 2020, 17:23
Последний чартерный рейс Тель-Авив-Киев (Борисполь) для эвакуации украинцев из Израиля запланирован на утро 26 марта
Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Израиле.
"Обращаем Ваше внимание, что 26.03.2020 года в 07:10 авиакомпания SkyUp Airlines осуществляет чартерный рейс PQ946 по маршруту Тель-Авив - Киев (Борисполь)", - говорится в сообщении.
Посольство Украины в Израиле также рекомендует воспользоваться этой возможностью ввиду того, что это последний чартерный эвакуационный рейс в Украину на ближайшее время.
Билеты на рейс можно забронировать на сайте авиакомпании.
- Напомним, в Израиле, из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение, запретили собираться на улице больше, чем по 5 человек, а за нарушение накладывают штрафы.
- По состоянию на утро 23 марта за границей от коронавирусной инфекции лечатся 18 украинцев.
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